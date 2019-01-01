Боевики за день один раз нарушили перемирие

С начала текущих суток 21 января 2019 года боевики один раз обстреляли позиции украинским военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов вблизи поселка Водяное.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.