В Луганской области от переохлаждения погибли 17 человек

С 1 декабря 2018 года в Луганской области зафиксировано 18 пострадавших людей от переохлаждения, из которых 17 - погибло. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Кроме того, с начала 2019 уже зафиксировано 4 пострадавших. С целью эффективного реагирования на возможные события из-за снижения температуры и предотвращения случаев переохлаждения, обморожения людей спасатели Северодонецкого городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области 21 января провели информационно-разъяснительную работу с населением города Северодонецка.

Во время профилактических общений пожарные рассказали основные правила поведения в холод, как отличить переохлаждения от обморожения и как оказать первую домедицинскую помощь при обморожении.