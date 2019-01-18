Порошенко попросил Израиль помочь с освобождением украинских моряков

Президенты Украины и Израиля Петр Порошенко и Реувен Ривлин обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня и пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности тематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

Стороны отметили важность усиления политических контактов между двумя государствами на высшем уровне и высказались за сохранение высокой динамики двусторонних визитов в будущем.

Также собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли, которую сегодня вечером будет подписано между Украиной и Израилем.

Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен во время акта агрессии в Керченском проливе.

Порошенко пригласил президента Израиля осуществить визит в Украину в 2019 году.