Глава МИД Украины рассказал, что нужно для визового режима с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для введения биометрического визового режима с Россией необходима политическая воля.

«Обычный визовый режим со страной-агрессором работать не будет, поэтому, если и принимать решение о введении визового режима с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим», — отметил Климкин во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что сейчас идет работа по подготовке программного обеспечения по информированию гражданами РФ о своем намерении приехать в Украину.

Министр также отметил, что для введения биометрического режима с Россией дополнительно к работе необходимо привлечь около 70 консулов.

Павел Климкин неоднократно высказывался за введение биометрическоговизового режима с Россией.