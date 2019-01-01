В угольной отрасли сложилась критическая ситуация с модернизацией шахт из-за нефинансирования этого направления в течение нескольких лет. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

По его словам, в случае необходимого финансирования со стороны государства отрасль может получить прибыль в размере 1,7 млрлд гривен в этом году.

"Министерство полностью разработало весь план, что необходимо сделать в угольной отрасли. Есть 10 отраслей, которые необходимо финансировать, которые будут иметь не меньший финансовый результат. Проблема в 2 миллиардах гривен, которые мы не можем привлечь ни по инвестициям, ни по кредитованию. Поэтому мы рассчитываем именно на бюджетные средства. Если эти средства будут вложены, Украина до конца года не будет нуждаться в бюджетной поддержки (в угольной отрасли, - ред.). А общий доход, который получит отрасль, составит 1,7 миллиарда", - сообщил Насалик.

По его словам, без надлежащего финансирования модернизации шахты могут быть затоплены.