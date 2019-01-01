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Все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме

Сегодня, 09:35 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки, 17 января, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 40 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Сообщается, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/40. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 40 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9280 человек и 945 транспортных средств;

"Марьинка" - 8535 человек и 1290 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7670 человек и 1215 транспортных средств;

"Гнутово" - 4450 человек и 940 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10095 человек.


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