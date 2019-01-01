Все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме

За минувшие сутки, 17 января, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 40 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Сообщается, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/40. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.