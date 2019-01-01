ВР разблокировала подписание закона о моратории на продажу земли

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". Документом продолжается мораторий на продажу земли, передает РБК-Украина.

За постановления об отмене результатов голосования за документ проголосовали только 81 и 65 нардепов при 226 минимально необходимых.

Таким образом, закон теперь могут подписать глава парламента и президент.