У Фирташа прокомментировали арест активов на Кипре

Решение об аресте на Кипре активов украинского миллиардера Дмитрия Фирташа в рамках судебного спора с российским банком ВТБ - временное и никак не влияет на работу бизнесов Group DF. Об этом говорится в сообщении группы, передает РБК.

«Группа по-прежнему остается собственником этих [арестованных] активов.​ Введение указанных обеспечительных мер никак не влияет на работу бизнесов группы ни в Украине, ни заграницей», — отмечается в сообщении.

В компании Фирташа считают, что претензии российской стороны — безосновательные и противозаконны, Group DF будет обжаловать арест активов.