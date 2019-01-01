На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 15 января 2019 года, в результате боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"В результате боевых действий один наш защитник получил ранения. Он был эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего характеризуется как удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.