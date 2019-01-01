ОБСЕ зафиксировала танки боевиков в Донецкой области

Безпилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал районе Тернового на восток от Донецка 21 танк боевиков, размещенный за пределами выделенных мест для их хранения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как отмечается, по данным отчета СММ ОБСЕ, мониторинг отвода вооружений, предусмотренный Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему, подтверждают, что тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается по линиям отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения.

Так, 13 января беспилотник СММ зафиксировал 21 танк (тринадцать Т‑72 и восемь Т‑64) российско-оккупационных войск в районе Тернового на восток от Донецка.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать требования Минских договоренностей, относительно хранения тяжелого вооружения в выделенных местах.