На Донбассе за день ранен один украинский военный

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 15 января 2019 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, за день на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков. Из гранатометов боевики вели обстрелы в районе поселка Славное и вблизи поселка Новоалександровка.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.