На Донбассе за день ранен один украинский военный

На Донбассе за день ранен один украинский военныйСегодня, 18:25
В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 15 января 2019 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, за день на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков. Из гранатометов боевики вели обстрелы в районе поселка Славное и вблизи поселка Новоалександровка.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.