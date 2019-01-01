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На Донбассе за день ранен один украинский военный

Сегодня, 18:25 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 15 января 2019 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, за день на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков. Из гранатометов боевики вели обстрелы в районе поселка Славное и вблизи поселка Новоалександровка.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.


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