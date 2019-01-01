Перебои в работе КПВВ "Майорское" могут наблюдаться с 16 по 24 января в связи с проведением ремонтных работ на ЛЭП, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«С целью стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения, представителями ГП «Укрэнерго» с 16.01.2019 г. до 24.01.2019 г. в районе населенного пункта Майорск Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС - Центральная №1» и «Углегорская ТЭС - Макеевка», - говорится в сообщении.

В связи с этим возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ "Майорское". Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных.

Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут " в указанные даты с 08.00 до 09.00.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.