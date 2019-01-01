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В Украину на выборы президента прибудут более 800 наблюдателей ОБСЕ

Сегодня, 17:26 citynews.net.ua | Напечатать

Во время президентских выборов в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерстве внутренних дел.

Для недопущения нарушений и провокаций во время избирательного процесса, непосредственно в день голосования и при подсчете голосов, а также для обеспечения безопасности наблюдателей МВД создало специальную рабочую группу.

В рабочую группу, которую возглавил советник главы МВД Иван Стойко, включены представители следственных и оперативных подразделений Нацполиции и специалисты по общественной безопасности.

Рабочая группа также будет выявлять и квалифицировать факты нарушения законодательства во время избирательного процесса, заниматься обращениями граждан, мониторингом СМИ и соцсетей с целью выявления и недопущения нарушения избирательного законодательства и работать в тесном взаимодействии с Центральной избирательной комиссией.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.


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