В 2019 году в Украине состоится шесть масштабных международных учений

Вооруженные силы Украины в 2019 году примут участие в международных учениях, а также в 250 мероприятиях оперативной подготовки.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает РБК-Украина.

"В 2019 году в рамках международного сотрудничества наши подразделения будут принимать участие в шести многонациональных учениях на территории Украины и 20 учениях за пределами нашего государства", - сказал он.

Кроме того, на 2019 год спланировано проведение около 250 мероприятий оперативной подготовки, проведения около 2000 основных мероприятий тактических учений и т.п.

"Также более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов подразделений в высших военных учебных заведениях", - добавил Подолян