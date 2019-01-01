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Жителей Луганской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

Ночью и утром 16 января местами по Луганской области ожидается значительный снег, на дорогах заносы, гололедица - 1 уровень опасности, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Призываем водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила безопасного управления транспортом во время непогоды и, по возможности, отказаться от поездок на дальнее расстояние… Полиция Луганщины готова к оказанию помощи в случае осложнения дорожного движения из-за погодных условий. Если во время движения Вы попали в затруднительное положение из-за непогоды, или стали свидетелем подобного - звоните по номеру "102", - говорится в сообщении.


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