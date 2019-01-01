Корью в Украине заболели 5 тыс. людей с начала года

За период с 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5 059 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

Как отмечается, за 2-ю неделю 2019 года корью заболели 2 767 человек - 1 087 взрослых и 1 680 детей. В Минздраве напоминают, что прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Сообщается, что на второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области. Мужчине было 49 лет и у него не было прививки. Это уже второй смертельный случай от кори в этом году. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.

Также сообщается, что с начала года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 930 человек: 291 взрослый и 639 детей), Винницкой (всего 524 человека: 236 взрослых и 288 детей), Ривненской (всего 513 человек: 141 взрослый и 372 ребенка), Черновицкой (всего 365 человек: 147 взрослых и 218 детей) областях и г. Киеве (всего 421 человек: 219 взрослых и 202 ребенка).