На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 14 января российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Faceebook .

Боевики обстреляли позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов - вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Старогнатовки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Чермалыка, из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия - возле Песков и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Водяного.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского, из гранатометов - в районе населенного пункта Крымское", - говорится в сообщении

По данным разведки, 14 января четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.

Кроме того, в течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное и в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из автоматических гранатометов - вблизи поселка Новоалександровка.