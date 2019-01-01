На Донбассе зафиксированы два беспилотника боевиков

В Луганской области вблизи города Счастье зафиксированы два беспилотника боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook .

Как отмечается, боевики продолжают использовать беспилотники на Донбассе вопреки минским договоренностям.

"Вчера, 10 января 2019 года, на линии столкновения возле города Счастье Луганской области был замечен полет двух БПЛА, которые были запущены с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что пророссийские боевики, используя гарантии безопасности украинской стороны, прикрываются беспилотниками ОБСЕ и применяют собственные.

"Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - сообщили в штабе.