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В Счастье предлагают провести перевыборы или создать ВГА

Сегодня, 13:34 citynews.net.ua | Напечатать

И. о. главы Луганской областной ВГА Сергей Филь с рабочей поездкой посетил г. Счастье.

Об этом в пятницу, 11 января, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

«Уже больше года здесь полное безвластие. По тем или иным причинам депутаты не собираются, а это значит — невозможно принять бюджет, получить субвенцию, создавать нормальные условия жизни для людей, — заявил он. — Есть два пути: либо провести перевыборы, или установить здесь военно-гражданскую администрацию. В любом случае решение будет принято в ближайшее время».

Кроме того, глава Луганской области посетил Счастьенскую общеобразовательную школу № 2.


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