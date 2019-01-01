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В России допускают возможность обмена украинских моряков

Сегодня, 11:28 citynews.net.ua | Напечатать

Россия в 2019 году может обменять 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом пишут Известия со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

По его словам, Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в Украине.

При этом источник подчеркнул, что сейчас обмен невозможен.

«Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев, - заявил собеседник издания. – А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене», — сказал он, добавив, что процесс может начаться после президентских выборов в Украине  31 марта текущего года.

«Однако до выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу», — подчеркнул источник.


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