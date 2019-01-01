Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 января 2019 года, пересекли 38,1 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, все КПВВ на линии соприкосновения открылись по зимнему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовало 38,1 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8870 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 7950 человек и 1305 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7665 человек и 1270 транспортных средств;

"Гнутово" - 3655 человек и 725 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9860 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 10/10; "Гнутово" - 10/10.