» » Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

Сегодня, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 января 2019 года, пересекли 38,1 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, все КПВВ на линии соприкосновения открылись по зимнему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовало 38,1 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8870 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 7950 человек и 1305 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7665 человек и 1270 транспортных средств;

"Гнутово" - 3655 человек и 725 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9860 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 10/10; "Гнутово" - 10/10.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:41

На Луганщине разработали перспективный план создания объединенных тергромад в ОРЛО

Сегодня, 13:34

В Счастье предлагают провести перевыборы или создать ВГА

Сегодня, 12:55

На Луганщине сообщили о подозрении женщине-организатору «референдума»

Сегодня, 12:19

В оккупированном Луганске столкнулись две маршрутки

Сегодня, 11:28

В России допускают возможность обмена украинских моряков

Сегодня, 10:45

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

Сегодня, 09:59

ГПУ вызвала Гиркина на допрос

Сегодня, 09:07

Боевики за сутки 3 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Вчера, 17:42

Черныш: За год Россия вывозит из ОРДЛО почти 3 млн тонн угля

Вчера, 17:03

На Донбассе разоблачили подготовку террористической группировки

Вчера, 16:30

На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)

Вчера, 16:17

В «ЛНР» испортились более 400 тонн пшеницы

Новости Украины:

Сегодня, 12:17

Харьковский пограничник пытался подкупить коллегу

Сегодня, 11:25

КИУ назвал первые нарушения в избирательной кампании

Сегодня, 10:23

На Львовщине у священника нашли арсенал оружия

Сегодня, 09:59

Группа хакеров ограбила украинцев на 5 миллионов

Сегодня, 09:11

Пятеро горняков госпитализированы после взрыва на шахте "Павлоградугля"

Вчера, 18:00

В Украине с начала года из-за гриппа умерли пять человек

Вчера, 17:32

С января введена уголовная ответственность за незаконный вывоз леса

Вчера, 17:01

Ученики 9-х классов в этом году не будут сдавать аттестацию в форме ВНО

Вчера, 16:50

В Запорожской области сотрудники СБУ нашли тайник с оружием

Вчера, 16:00

В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший и раненые

Вчера, 15:43

Кабмин создал Стратегический комитет

Вчера, 15:28

В Мариуполе в канализационном люке нашли тело женщины

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 