Боевики за сутки 3 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Боевики за прошедшие сутки, 10 января, 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

При этом, как отмечается, было зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.