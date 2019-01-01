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На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)

Вчера, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

Журналист Денис Казанский рассказал о ЧП на захваченном террористами “ЛНР” Алчевском металлургическом комбинате “Индустриального союза Донбасса”.

"На металлургическом комбинате в Алчевске рухнула крыша одного из цехов. Просто от старости. Не выдержала снега. В дальнейшем такие инциденты наверняка будут происходить все чаще. Промышленность в ОРДЛО и раньше была в плохом состоянии, а после 2014 года началась совсем уж неотвратимая деградация. Ведь вкладывать инвестиции в отжатые заводы никто не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости и не превратятся в руины, а потом просто бросят. И никаких обстрелов не понадобится. “Освободители” все разорят и без войны", - написал Казанский в Фейсбук.

На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)

На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)

На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)

На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)


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