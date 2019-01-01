На Алчевском меткомбинате ИСД рухнула крыша одного из цехов (фото)

Журналист Денис Казанский рассказал о ЧП на захваченном террористами “ЛНР” Алчевском металлургическом комбинате “Индустриального союза Донбасса”.

"На металлургическом комбинате в Алчевске рухнула крыша одного из цехов. Просто от старости. Не выдержала снега. В дальнейшем такие инциденты наверняка будут происходить все чаще. Промышленность в ОРДЛО и раньше была в плохом состоянии, а после 2014 года началась совсем уж неотвратимая деградация. Ведь вкладывать инвестиции в отжатые заводы никто не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости и не превратятся в руины, а потом просто бросят. И никаких обстрелов не понадобится. “Освободители” все разорят и без войны", - написал Казанский в Фейсбук.