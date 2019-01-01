Черныш: За год Россия вывозит из ОРДЛО почти 3 млн тонн угля

Черныш: За год Россия вывозит из ОРДЛО почти 3 млн тонн угляВчера, 17:42
Россия ежегодно вывозит из неподконтрольной территории Донбасса около 2,7 млн тонн угля.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
«По нашим данным, где-то 2,8 миллиона тонн угля покидает оккупированную территорию за год. И теперь посчитаем. Цена где-то составляет в районе 100 долларов за тонну. Теперь посчитаем. Это примерно 280 миллионов долларов», - рассказал Черныш.
По словам министра, россияне пытаются найти источники для финансирования так называемых администраций.
«И они что делают? Просто берут украинский уголь, украинский газ на шельфе Черного моря и используют его для поддержания режима оккупации. Это механизм такой дерзкой практически кражи украинских ресурсов и использования их против нас, против украинцев», - считает чиновник.