Черныш: За год Россия вывозит из ОРДЛО почти 3 млн тонн угля

Россия ежегодно вывозит из неподконтрольной территории Донбасса около 2,7 млн тонн угля.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«По нашим данным, где-то 2,8 миллиона тонн угля покидает оккупированную территорию за год. И теперь посчитаем. Цена где-то составляет в районе 100 долларов за тонну. Теперь посчитаем. Это примерно 280 миллионов долларов», - рассказал Черныш.

По словам министра, россияне пытаются найти источники для финансирования так называемых администраций.

«И они что делают? Просто берут украинский уголь, украинский газ на шельфе Черного моря и используют его для поддержания режима оккупации. Это механизм такой дерзкой практически кражи украинских ресурсов и использования их против нас, против украинцев», - считает чиновник.