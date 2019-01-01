Три сотрудника компании "Вода Донбасса", расчищавшие дорогу около Южнодонбасского водопровода, были ранены в результате обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня в районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что характер ранений и другая информация уточняется.