В Попасной в пожаре погиб мужчина

Спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме в Попасной.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Так, сегодня, 10 января, в 6:35 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Попасная, ул. Водопьянова.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что в жилом доме сильное задымление. Была организована работа звена газодымозащитной службы.

Во время тушения пожара звеном ГДЗС было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Пожар был локализован в 07:20 и ликвидирован 8:42. Огнем уничтожено покрытие здания на площади 3 м. Кв.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.