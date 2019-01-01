В Попасной в пожаре погиб мужчина

В Попасной в пожаре погиб мужчинаСегодня, 15:33
Спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме в Попасной.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.
Так, сегодня, 10 января, в 6:35 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Попасная, ул. Водопьянова.
По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что в жилом доме сильное задымление. Была организована работа звена газодымозащитной службы.
Во время тушения пожара звеном ГДЗС было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Пожар был локализован в 07:20 и ликвидирован 8:42. Огнем уничтожено покрытие здания на площади 3 м. Кв.
Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.