Укрпочта сообщила о возможных задержках доставки почты уже в 8 областях

Укрпочта предупреждает о возможных задержках доставки почты в 8 областях в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба компании.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 10 января 2019 года, возможны задержки доставки почты в Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях», - говорится в сообщении.

В Укрпочте заявили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.