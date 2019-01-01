КПВВ на Донбассе бьют рекорды. За сутки более 32 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2019 года, пересекли 32,1 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимним графиком работы и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Так всего через КПВВ проследовало 32,1 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7580 человек и 825 транспортных средств;

"Марьинка" - 7015 человек и 1170 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6815 человек и 1215 транспортных средств;

"Гнутово" - 2645 человек и 510 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8075 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 50/30; "Гнутово" - 20/20.