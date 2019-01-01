Боевики за день один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики за день один раз нарушили режим тишины на ДонбассеВчера, 19:20
С начала суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.
Как отмечается, опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении.
Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.