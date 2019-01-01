В Луганской области пьяный автомобилист пытался дать взятку патрульным копам

Нетрезвый водитель, пытаясь избежать ответственности, предложил патрульным взятку в Новодружеске. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, на улице Ломоносова патрульные из-за не включенного указателя поворота остановили автомобиль Toyota Camry.

От водителя патрульные почувствовали резкий запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Прибор показал результат 0,51 промилле алкоголя, что больше чем в два раза превышает допустимую норму.

Поняв, что ответственности не избежать, 64-летний мужчина предложил полицейским 1000 гривен за не составление протокола и даже после неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина все равно продолжал предлагать деньги.

В результате патрульные составили протокол за управление в состоянии опьянения и вызвали на место следственно-оперативную группу, ведь в действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления по статье 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).