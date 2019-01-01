Полицейские на Луганщине разыскали и вернули домой двух малолетних девочек

Меньше часа понадобилась полицейским Лисичанска чтобы разыскать 5-ти и 10-ти летних сестер, которые пошли в магазин и долго не возвращались домой.

По информации Лисичанского отдела полиции, на поиски девочек, сразу после получения сообщения было ориентировано сотрудников Лисичанского отдела полиции, патрульные наряды и приданные силы.

Уже через полчаса поисков оперативники нашли девушек, которые с покупками ходили зимними улицам города.

На данный момент детей возвращено матери, жертвой уголовного преступления они не стали. С целью предотвращения повторения подобного, с девочками проведена профилактическая беседа.