В ОРЛО жалуются на нехватку врачей

В ОРЛО жалуются на нехватку врачейВчера, 17:08
На территории Луганской области, неподконтрольной украинскому правительству, в больницах не хватает врачей.
Об этом в эфире местного телеканала рассказала Наталья Пащенко, которая временно возглавляет «министерство здравоохранения ЛНР».
Она отметила, что не хватает примерно половины от того количества врачей, которые работают в больницах при «ЛНР» сейчас.
По ее словам, дефицит кадров в «ЛНР» пытаются компенсировать благодаря выпускникам медвузов на неподконтрольной территории. Пока новоиспеченных медиков с «аттестатами ЛНР» насчитывается около 250.