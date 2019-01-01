В ОРЛО жалуются на нехватку врачей

На территории Луганской области, неподконтрольной украинскому правительству, в больницах не хватает врачей.

Об этом в эфире местного телеканала рассказала Наталья Пащенко, которая временно возглавляет «министерство здравоохранения ЛНР».

Она отметила, что не хватает примерно половины от того количества врачей, которые работают в больницах при «ЛНР» сейчас.

По ее словам, дефицит кадров в «ЛНР» пытаются компенсировать благодаря выпускникам медвузов на неподконтрольной территории. Пока новоиспеченных медиков с «аттестатами ЛНР» насчитывается около 250.