Лисичанскводоканал частично обесточен

Объекты коммунального предприятия Лисичанскводоканал, предоставляющие услуги в так называемом районе РТИ Лисичанска, обесточены сегодня в 14 часов. Об этом пишет пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Предположительно, без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Кроме того, в результате этого в течение суток прекратит свою работу и котельная местной теплосети. То есть, район РТИ останется без воды и без тепла.

"Но, к сожалению, Луганское энергетическое объединение вынуждено применять такие меры. Фактически, луганских энергетиков опять обманули - водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии, а об обещанном погашения 16 миллионов гривен долгов нет и речи. При этом, долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 миллионов", - сказано в сообщении.