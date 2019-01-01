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Боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении

Вчера, 14:56 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего танки, гаубицы, противотанковые пушки и минометы на Луганском направлении и не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом заявила Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, оккупанты продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями, требования по отводу тяжелого вооружения.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном вчера, 8 января, наблюдатели миссии продолжают осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.

Так, 4 января 2019 года, БПЛА СММ зафиксировал по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения, в неподконтрольной властям Украины районах Луганской области 86 единиц тяжелого вооружения, в том числе, 20 танков (одиннадцать Т-64 и девять Т-72), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 12 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) вблизи Мирного, а также 28 танков (тринадцать Т-64 и 15 Т-72) возле поселка Круглик

"В ежедневном отчете СММ от 03 января 2019 года отмечалось, что 30 декабря прошлого года мини-аппарат БПЛА СММ уже фиксировал не отведено тяжелое вооружение оккупантов в этих районах. А именно: 22 танки (десять Т-72 и двенадцать Т-64) возле поселка Круглик и 19 танков (восемь T-72 и одиннадцать Т-64), 12 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1), 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 12 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) близ Мирного", - говорится в сообщении.


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