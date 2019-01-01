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На Луганщине статус пострадавшего от войны получили 4470 детей

Вчера, 14:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области по состоянию на начало 2019 года статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, получили 4470 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в ЛугОГА, Службами по делам детей Луганской области организована активная работа по предоставлению статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. По состоянию на начало 2019 года соответствующий статус получили 4470 детей, из которых 4463 стали жертвами психологического насилия, 6 получили ранения, контузию, увечье и 1 ребенок подвергся физическому насилию.

Сейчас решается вопрос предоставления статуса еще 6815 детям, обратившимся за его получением и имеющим основания для его получения.


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