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В ПЦУ объяснили, почему Епифаний упомянул на службе патриарха РПЦ

Вчера, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) объяснил, почему во время службы 7 января митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул имя руководителя Русской православной церкви Кирилла.

«Диптих – официальный список поместных православных церквей в историческом порядке чести, начиная с Константинопольской. Во время литургии предстоятель поместной церкви поминает предстоятелей других поместных православных церквей согласно диптиху», - написал он в Facebook.

Такая обязанность указана и в томосе, отметил архиепископ.

«Русская церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе. Поэтому поминание ее предстоятеля, поскольку он канонически не осужден, – необходимо, потому что этим, несмотря на существующие споры, удостоверяется единство церкви. Такое поминание принципиально отличается от того, как поминают патриарха Кирилла в Московском патриархате - там о нем молятся, как о своем главе, признавая тем самым свое ему подчинения», - добавил Зоря.

«То, что Киевский Митрополит, выполняя свои обязанности и на основании, в частности, томоса, вспоминает имя предстоятеля РПЦ, – не означает согласия с позицией или действиями последнего», - подчеркнул представитель ПЦУ.

«Определенной светской аналогией является взаимное признание государств и их лидеров. Справедливо утверждая, что Российская Федерация во главе с ее президентом – агрессор и оккупант, Украина не исключает самого факта, что такое государство и ее руководитель - есть. В отличие от таких псевдогосударств, как «ДНР» или «ЛНР», которые никакого признания не имеют и не могут иметь», - резюмировал Зоря.


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