В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, на линии соприкосновения за прошедшие сутки было зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, все они определены как прицельные.

"За прошедшие сутки один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - сообщил Праута.