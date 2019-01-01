В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военномВчера, 13:33
В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, ранения получил один украинский военный.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.
По данным Минобороны, на линии соприкосновения за прошедшие сутки было зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, все они определены как прицельные.
"За прошедшие сутки один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - сообщил Праута.