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В СБУ рассказали, сколько шпионов задержали в 2018

Вчера, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году выявила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, следователями ведомства начато 114 уголовных производств по ст.111 уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Кроме того, военной контрразведкой СБУ на протяжении 2018 года было выявлено 152 боевика "Л/ДНР", 54 из которых были задержаны.

Также в СБУ сообщили, что в прошлом году СБУ удалось предотвратить 8 терактов на территории Украины, 5 из которых были раскрыты.

"Всего у 2016-2018 годах было предупреждено 28 террористических актов", - сообщают в ведомстве.

В 2018 году сотрудниками СБУ было совершено 10 тысяч 931 уголовное производство в отношении 2 тысяч 699 человек.


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