В Украине началась регистрация на пробное внешнее тестирование-2019

Украинский центр оценивания качества образования начал регистрацию для участия в пробном внешнем независимом тестировании в 2019 году.

Регистрация на сайтах региональных центров оценивания качества образования продлится до 31 января.

Согласно правилам, в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может пройти тест по одному из предметов: 16 марта - по украинскому языку и литературе, а 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому или французскому языку.

Участники тестирования также могут ознакомиться с процедурой и образцами тестов; выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов; заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего тестирования; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; получить правильные ответы и узнать результат тестирования; оценить собственную степень готовности к прохождению тестирования.