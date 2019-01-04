Боевики за сутки пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 7 января ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 7 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, хутора Вольный, поселков Луганское, Березовое и Павлополь.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 7 января четыре оккупанты погибли и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник не открывал огонь по позициям украинских войск.