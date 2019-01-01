Пострадавшему во время пожара в Станице Луганской подростку требуется помощь

В ночь с 31 декабря на 1 января в частном доме пгт Станица Луганская произошел пожар. 16-летний Чернецкий Егор, спасая своего дедушку, который находился в горящем доме, получил сильные ожоги кожи.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Так, в настоящее время парень находится в больнице г. Харьков с ожогами I-III степени тяжести. Сумма, необходимая для лечения, является неподъемной для семьи подростка.

Просьба ко всем неравнодушным - помочь Егору.

Мать Чернецкая Галина Владимировна - 4149 4991 1190 5079 (номер карты) , 095575 82 35 (номер телефона).