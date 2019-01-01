В Донецкой области задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками

3 января в Донецкой области правоохранители задержали 8 граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

"Так за прошедшие сутки представителями правоохранительных органов из состава Объединенных сил выявлены 17 административных правонарушений и задержаны 8 граждан, которые согласно базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подозреваются в сотрудничестве с НВФ", - сказано в сообщении.