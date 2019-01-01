Вблизи оккупированного Луганска обстреляли беспилотник ОБСЕ

Вблизи неподконтрольного украинским властям Луганска в направлении беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в среду, 2 января, был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете международной организации.

«2 января, осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата недалеко от н. п. Артема (подконтрольный правительству, 26 км к северу от Луганска), наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия приблизительно в 600–800 м к северо-востоку от своего местоположения, которые, по их оценке, были произведены в направлении мини-БПЛА, который на тот момент пролетал в 1 км к востоку-северо-востоку от позиции патруля», – говорится в сообщении.

Кроме того, в неподконтрольном украинским властям Славяносербске (Луганская обл.) наблюдатели СММ ОБСЕ в среду, 2 января, зафиксировали повреждения здания пожарной станции, вызванные стрельбой, а на неподконтрольной Украине территории Донецкой области – повреждения в одной из квартир жилого дома в Докучаевске.