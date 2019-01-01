На Донбассе налоговики изъяли табачные изделия на сумму более полумиллиона гривен

2 января спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил проводились отработки торговых объектов Донецкой и Луганской областей, в которых осуществляется торговля подакцизными товарами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, в результате проведенных мероприятий установлено 2 факта торговли табачными изделиями без соответствующих разрешительных документов, изъято более 14 тыс. пачек табачных изделий в ассортименте на общую сумму 576 тыс. грн. В отношении лиц, причастных к незаконной торговле табачными изделиями, составлены административные протоколы.