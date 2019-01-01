На Луганщине в Доме культуры произошел взрыв

В Доме культуры в селе Коломыйчиха произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

2 января в 23:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве по улице Полевой в селе Коломыйчиха. Спасатели прибыли на место вызова и установили, что в помещении сельского Дома культуры произошел взрыв. Пожар уничтожил двери, пластиковые окна, внутреннюю отделку и повредил стены на площади 15 кв. м. Пожар был ликвидирован в 01:36.

Предварительная причина происшествия – взрыв твердотопливного котла. Травмированные и погибшие на месте происшествия не обнаружены.