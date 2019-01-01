Минсоцполитики подсчитало официальных переселенцев из Донбасса и Крыма

В Министерстве социальной политики Украины сообщили о том, что в стране зарегистрировались 1 миллион 512 тысяч 435 внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Россией Крыма.

"По состоянию на 2 января 2019 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 млн 512 тыс. 435 переселенцы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении Минсоцполитики.