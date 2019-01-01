Епифаний: Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины

Предстоятель новообразованной Православной церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что двери единой поместной церкви открыты для всех православных.

Об этом митрополит Епифаний написал в Тwitter.

"15 декабря 2018 г. в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный собор, которым было положено основание для восстановления единства украинского православия. Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой поместной церкви служить Богу и украинскому народу", - написал Епифаний.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле.