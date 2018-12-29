В оккупированном Антраците от переохлаждения умерла женщина

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области замерзла женщина. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«За истекшие сутки в республике 1 чрезвычайное происшествие. В 04:46 2.01.2019 г. Антрацит-3, ул. Папанина, 10. В снегу было обнаружено тело женщины 1965 года рождения. Сотрудниками бригады "скорой медицинской помощи" был произведен осмотр тела женщины. Причина смерти – биологическая смерть от переохлаждения», – говорится в сообщении.