31 декабря российские террористы 4 раза обстреливали украинскую территорию - 2 российских наемника уничтожены

Всего за минувшие сутки, 31 декабря, российские террористы 4 раза обстреливали позиции ВСУ и украинские населенные пункты. В ходе обстрелов российские оккупационные войска 3 раза применяли запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Как сообщил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов, на Луганском направлении из 120 мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи поселка Новотошковское со стороны населенного пункта Донецкий, который находится на временно оккупированной территории Украины. Также, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, оккупанты обстреляли украинских военных в районе поселка Крымское со стороны населенного пункта Желобок.

На Донецком направлении вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Марьинка из минометов калибра 82 мм.

За прошедшие сутки, в результате боевых действий, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены два российских террориста и еще трое получили ранения.

Уже 1 января около 11 утра на Мариупольском направлении по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово со стороны временно оккупированного поселка Пикуза, боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм.