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Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным

Вчера, 18:12 citynews.net.ua | Напечатать

Министр обороны Украины подписал приказ, согласно которому с 1 января 2019 года будет повышено денежное довольствие военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам министра, в 2019 году командир бригады, ранее получал 17 - 18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. грн будет получать 19-23 тыс. грн, а командир роты - 16 тыс. грн вместо 12 тыс., которые ему начисляются сейчас.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное довольствие военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", - отметил Полторак.


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